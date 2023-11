La sosta per le nazionali è da sempre un'occasione importantissima in chiave mercato per allacciare rapporti, visionare obiettivi e portare avanti trattative o quantomeno idee che possano arricchire o migliorare le squadre costruite nel corso dell'estate e in vista del mercato di riparazione invenrale. Tante sono le partite che direttori sportivi, osservatori e uomini mercato visionano e rendicontano alla ricerca di talenti ed opportunità. E in casa Juventus i prossimi 7 giorni saranno importanti per definire la strategia del colpo a centrocampo che necessariamente dovrà essere completato per sostituire almeno numericamente, le assenze forzate di Paul Pogba e Nicolò Fagioli. E c'è un nome in particolare che la Juventus seguirà con grande attenzione, quello di Youssouf Fofana.







FISICO E RECUPERI - Centrocampista centrale franco-maliano classe 1999, Fofana è sotto contratto con il Monaco fino al 30 giugno 2025 e da tempo è finito sul taccuino di Cristiano Giuntoli. Fisico importante, dinamico e bravo nella lettura delle linee di passaggio non è un incursore, ma potrebbe essere inserito in organico per affiancare Manuel Locatelli e dare un'alternativa ad Allegri nel ruolo di play o di schermo davanti alla difesa.



SCOUT AL SEGUITO - L'ex Juve e oggi ct della Francia Didier Deschamps lo ha convocato per le prossime partite contro Gibilterra e Grecia dove, data la situazione del girone e la portata degli avversari, ci sarà molto spazio per le sperimentazioni e Fofana potrebbe avere molto spazio. Per questo motivo, riporta RMC Sport, la Juventus, insieme al PSG e Manchester United seguiranno da vicino il ragazzo con uno sguardo per il futuro.