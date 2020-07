Uno scudetto voluto, cercato, alla fine conquistato. E per certi versi anche aspettato.alzata al cielo con il Sansovino, ormai 17 anni fa. Una vittoria che, senza girarci troppo intorno, tutti si aspettavano, per la qualità e la profondità della rosa, per la grande differenza con le altre pretendenti,Un successo alla fine meritato, che non può però essere etichettato come trionfo. La Juventus è arrivata davanti a tutti ma ha fatto di tutto per complicarsi la vita, la Juventus ha vinto lo scudetto perché non c'è mai stata una vera antagonista in un campionato atipico e condizionato dall'emergenza coronavirus.Tra le firme sul nono titolo di fila ci sono quelle di Dybala e Ronaldo, di de Ligt e Bonucci,Il marchio Sarri si è visto ben poco, Agnelli l'ha scelto contro tutti, gli ha affidato la panchina di Allegri per vincere attraverso bel gioco, per lasciare un'impronta, per aprire una nuova era.. E non ha avuto le risposte che cercava.Di certo la rosa messagli a disposizione da Paratici non aveva tutte le sfumature e non ha dato la disponibilità che si aspettava, ma Sarri ha deluso le aspettative, nonostante lo scudetto. E il contratto in scadenza nel giugno 2022 non lo tiene al riparo da ribaltoni. Al di là di quelle che sono le dichiarazioni di rito,. Il ritorno degli ottavi contro il Lione (si parte dall'1-0 del Parc OL) è il primo step, la Juve per alzare una Coppa che manca dal 1996 rischia di incontrare sulla sua strada Real Madrid o Manchester City, poi Barcellona o Bayern Monaco. Più una tra Psg e Atletico Madrid in finale. Le migliori d'Europa, in pochi giorni. Fallire vorrebbe dire essere bollato come perdente.