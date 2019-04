Dopo la delusione Champions e relativi collaterali economici mancati è arrivato il giorno atteso danumeri che si aggiornano, altri ricavi per la società guidata daSi può provare ad abbozzare qualche stima di quanto sia valsa la cavalcata quasi solitaria in Serie A di questa stagione, seppur con altri 12 punti disponibili (hanno un valore economico), in termini di ripartizioni di diritti e bonus., cioè tra le prime e le ultime, e qualche voce rispetto al passato. I presidenti dei club con l’ultimo contratto Sky+Dazn si sono garantitiDi questi, con la nuova riforma, la metà vengono spartiti in parti uguali e cioè ogni partecipante a questo campionato ha incassato(erano 18,5 l’anno scorso).conseguiti e suddivisi aldalla quota dello storico, aldalla quota per i punti e la posizione in classifica ottenuti nell’ultimo campionato edei risultati sportivi delle ultime cinque stagioni.(e i relativi punti registrati) e da questa voce la Juventus potrebbe aspettarsi di guadagnare intorno ai 13 milioni, mentre l’anno scorso erano stati circa 4,5.cioè gli ultimi cinque primi posti dovrebbero valere per i bianconeri circa 9,5 milioni rispetto ai 13 della scorsa stagione. Scende dal 10 al 5% il peso deidel club dal secondo dopoguerra, in questo caso a Torino dovrebbero arrivare circa 4,6 milioni rispetto agli 8,8 della stagione ‘17/18e il numero di spettatori paganti che hanno acquistato il titolo di accesso per assistere alle gare casalinghe disputate negli ultimi tre campionati (12%) e su cui i dati non sono ancora definitivi, ma l’Allianz è quasi sempre sold out. Voci del tutto nuove rispetto al vecchio e poco scientifico metodo del numero di tifosi sul territorio (alla Juve ne veniva certificato circa il 25% del totale italia) e popolazione del comune di riferimento. Ma se i bianconeri dovessero conservare una proporzione simile al passato (più o meno il 25% della torta complessiva) alla Continassa dovrebbero entrare approssimativamente 45 milioni.cioè prima che venisse introdotta la riforma Lotti che aveva lo specifico obiettivo di ridurre la differenza nella spartizione delle risorse tra piccole e grandi, soprattutto aumentando la quota fissa a disposizione di tutte e 20 le partecipanti.ricordando che l’Arabia Saudita ha diritto ad ospitarne altre due nei prossimi quattro anni, dopo la finale del gennaio appena trascorso.e non ha nulla a che fare con la voglia di pensione da scudetto anticipata introdotta dal governo gialloverde.Andando poi a spulciare l’ultimo bilancio annuale bianconero si può notare a quanto siano ammontati iai giocatori (tra tutte le competizioni) nella scorsa stagione in cui sono arrivati: scudetto e coppa Italia:28 milioni di euro di bonus complessivi, rispetto ai 38 milioni della stagione legata alla finale di Cardiff. Chiaramente per l’anno in corso è difficile capire dove si potrà arrivare, ma le simmetrie campionato più Champions sono simili al 2017/18.e una quarantina di milioni di diritti di accesso ai gironi. E poi 2,7 milioni per ciascuna vittoria, più gli incassi da botteghino.Nelle scorse due stagioni la Juventus dalla Champions League ha ricavato complessivamente 78 milioni e 110 (stag. 2016/17)InsommSenza dimenticare che nella nuova ripartizione dei proventi Uefa incide particolarmente il “ranking storico” (la Juventus oggi è quinta ed è riuscita a tenere dietro il Manchester City) e le vittorie recenti nella massima competizione continentale. La ruota della Juventus, nella prossima stagione, riparte da qui.