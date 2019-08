E con Chris Smalling alla Roma, anche la cessione di Daniele Rugani diventa complicata. Così, a pochi giorni dal gong, la Juve si prepara a una serie di esclusioni illustri dalla lista Champions. Lasciarne fuori uno o due è capitato spesso. In questo caso sarebbero ancora cinque i nomi da tagliare in ambito europeo. Due non faranno rumore, aspettando che possano recuperare dagli infortuni per poi trovare una nuova squadra a gennaio: Mattia Perin e Marko Pjaca. Ma senza sviluppi in uscita, sono gli altri tre che faranno discutere almeno quanto non abbiano fatto già finora.



RUGANI – Il primo è in questo momento proprio Rugani. In ogni modo la Juve ha provato una soluzione, senza successo. Il difensore avrebbe detto sì all'Arsenal, ma le condizioni non convincevano il club. Il Wolverhampton è stato rifiutato dal giocatore. Come il Monaco. Mentre della telenovela con la Roma ormai si sa tutto o quasi. È Rugani il quindo centrale, è Rugani il primo degli esclusi. A meno che non spunti un altro club in extremis, che fino a ieri non c'era.



MANDZUKIC – Il centravanti croato è forse il giocatore che più farà rumore se escluso. La Juve ha provato a cederlo in ogni modo, al Manchester United, al Barcellona, al Psg, al Bayern Monaco. Ma Mandzukic ha detto no, con calma potrebbe ripensare a un trasferimento a gennaio, in fondo ha rinnovato appena qualche mese fa ed è convinto di poter convincere anche Maurizio Sarri come fatto con ogni altro allenatore in carriera. Resta però fuori dalla Champions, salvo sorprese, soprattutto se il mercato non dovesse regalare sorprese tra i compagni di reparto (vedi Psg-Dybala).



E POI? - Il terzo potrebbe essere un centrocampista. Sembrava Blaise Matuidi il principale indiziato, ma se dovesse restare a Torino potrebbe quasi a sorpresa anche rientrare in lista. A sorpresa per gli addetti ai lavori, non per il suo entourage capitanato da Mino Raiola. Molto dipenderà dalle condizioni di Aaron Ramsey, se il suo rientro dovesse tardare potrebbe essere lui l'escluso a sorpresa. Anche se oltre a Matuidi, in ballottaggio ora ci sono pure Rodrigo Bentancur ed Emre Can. Una scelta complicata, anzi tre. Con Fabio Paratici che continua a lavorare per evitare allo staff tecnico troppe decisioni “imbarazzanti”.