Il futuro di Claudiosi avvicina al punto di svolta. Tra la fedeltà alla Juve e la consapevolezza di non rappresentare più da tempo una prima scelta per Allegri, il Principino può lasciare definitivamente la Vecchia Signora dopo 25 anni. Marchisio deve ancora sciogliere le riserve ma, come riporta La Gazzetta dello Sport, la società gli ha fatto capire che non rientra più nei piani.