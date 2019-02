Marcelo torna a parlare del proprio futuro. Dopo aver definito "spettacolare" la Juventus, il terzino brasiliano del Real Madrid ha dichiarato nella seconda parte dell'intervista a Esporte Interativo: "Se non mi vogliono più, che mi paghino ed è tutto a posto. Io ho fiducia in me e nel mio lavoro, ma se arriverà il giorno in cui il Real Madrid non mi vorrà più, me ne andrò. Sarò triste, ma me ne andrò. Finora non mi è mai passato per la testa di andare via, confido in me più di chiunque altro e non ho ragioni per cambiare squadra".