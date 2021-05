La Juventus cerca un centrocampista sul mercato. Secondo Tuttosport, si riapre la pista che porta al 22enne francese Aouar del Lione. Valutato sui 50 milioni di euro, cifra che potrebbe abbassarsi di 3 milioni grazie al riscatto del terzino italiano De Sciglio, in prestito al club del presidente Aulas:



"Non vogliamo che Aouar se ne vada, la nostra idea è quello di farlo crescere qui. E' un nazionale, potrebbe essere convocato per Europeo e Mondiale. Ma se vorrà partire proveremo ad accontentarlo, come abbiamo sempre fatto con tutti quei giocatori che volevano affrontare una nuova sfida. E se le offerte non corrispondono alle nostre richieste, rimarrà a Lione e saremo molto contenti".