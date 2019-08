Nell’edizione odierna de La Stampa, Beppe Bergomi, ex difensore di Inter e Nazionale, ha parlato della prossima Serie A pronta ad alzare il sipario sabato 24 agosto con la sfida fra Parma e Juventus. Nonostante il campione del mondo ’82 abbia definito quello di De Ligt un colpo super, Bergomi non nasconde possano esserci insidie per il nuovo corso bianconero: “Quando vuoi cambiare Dna e prendi un allenatore come Sarri, che a me piace molto ma all’inizio fa un po’ fatica, rischi. Questo darà un piccolo vantaggio alle altre. Non è un salto nel buio perché i valori tecnici ci sono. Però prendiamo il 2-1 dell’Atletico: lancio da 40 metri, Joao Felix parte alle spalle dei difensori e segna. Con Allegri non sarebbe mai accaduto. Però lo devi mettere in conto, Chiellini e Bonucci dovranno giocare con 30-35 metri alle spalle. Ora la Juve è un cantiere aperto».