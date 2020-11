Sembra ci siano due Federico. Una versione lucente in Nazionale, che segna e convince. Una in cerca di sé con la maglia della. Ma lui resta fiducioso, commentando così a Rai Sport, il suo momento di forma proprio a metà strada tra il bianconero e l'azzurro.- “Sono molto contento del ma soprattutto sono molto contento della prestazione di tutta la squadra ed anche personale ovviamente. Nel mio urlo dopo il gol c'era tanta, forse tantissima gioia, questo si perché è stato un bel momento, è stata una bella esultanza con tanta gioia.- “Qui si sta da Dio. Io credo che il mister, lo staff, e tutto l’ambiente, abbiano fatto una cosa eccezionale dopo quello che sappiamo tutti, Italia-Svezia. Lì sono stati capaci di ricostruire tutto ed hanno creato un ambiente sereno, pieno di entusiasmo, felice, e questi poi sono i risultati.questo devo dire che è tutto merito del mister e dello staff, ed anche di noi giocatori che ci siamo saputi adattare ed andare dietro a quello che ci chiedevano., quindi io lo posso solo ringraziare, e lo ringrazierò sempre”.C’è chi lo vede complicato perché gli piace vederlo complicato e magari vede tutta la sua vita complicatai, e non sono pochi, soprattutto ad inizio stagione, che valgono quasi il doppio perché tutti gli altri si allenano, e tu non puoi farlo, e anche quando ritorni sei comunque 40 giorni indietro rispetto agli altri, ed in un periodo tanto importante come è quello della preparazione. Io conosco solo una strada che è quella del lavoro e del sacrificio per mettermi lì e recuperare il prima possibile tutta la forma fisica”.Ovviamente quando si cambia staff e si cambia allenatore ci sono sempre dei meccanismi nuovi ma anche solo delle relazioni personali diverse da quelle che c’erano prima e quindi ci vuole tempo.- “Credo che ci sono state delle incompatibilità probabilmente, l