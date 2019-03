Vicente Boluda, ex presidente del Real Madrid, si candida alla presidenza delle Merengues. In un'intervista rilasciata a Levante-El Mercantil Valenciano, l'imprenditore spagnolo ha dichiarato: "Proverò a tornare presidente,il Real si è rilassato dopo i successi, avevamo Cristiano Ronaldo che è un grandissimo calciatore, un leader con grande carisma, che segnava 50 gol all'anno. E' stato ceduto senza pensare al futuro né a come rimpiazzarlo. Non siamo eterni e non sono stati rinnovati calciatori di qualità, sono stati presi tanti giovani ma il Madrid non può sperimentare, deve essere sempre al 100%. Florentino? Qui quello che interessa è accumulare più denaro possibile, non spende niente per poter mettere a posto lo stadio. Ma lo stadio continuerà ad essere vecchio a prescindere dal denaro che ci investi".