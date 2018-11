, ex difensore della, parla del momento bianconero sulle colonne de La Gazzetta dello Sport: “Il risultato di mercoledì sera è bugiardo.. Però quello che è successo deve essere d’insegnamento”.- “Allegri ha ragione, non bisogna specchiarsi altrimenti si corrono troppi rischi: la squadra non deve più commettere questo errore, deve imparare a chiudere la gara. Ma non vedo come un problema. Anzi, certe lezioni sono un toccasana:Campanello d’allarme? Sicuramente c’è un problema di attenzione, che va assolutamente rafforzata nei momenti finali della partita. Le due reti subite mi stupiscono, perché la Juventus è maestra nella cura maniacale dei dettagli e nel tenere alta la concentrazione fino alla fine.”.- “Ribadisco, più che sulle marcature bisogna lavorare sulla concentrazione.. E questo non doveva succedere. Dopo tante vittorie i bianconeri han- no messo inconsciamente il pilota automatico: devono ritrovare la voglia di lottare, quella fame che li ha portati ai 7 scudetti di fila. In ogni caso le critiche ad Allegri le trovo ingiustificate: sta facendo un grandissimo lavoro”.- “E’ una sconfitta indolore, che secondo me arriva anche nel momento giusto. Non fa danni per la qualificazione agli ottavi e rimette tutti con i piedi per terra: niente si conquista senza fatica, questo è il messaggio che deve arrivare alla squadra. Non dimentichiamo che questo gruppo finora aveva infilato 13 vittorie e 1 pareggio tra campionato e Coppa. La Juventus ha tutto per poter arrivare fino in fondo in Champions.Così la Juventus sarebbe stata perfetta. Ma anche senza il Pipita può togliersi grandi soddisfazioni”.