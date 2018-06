Fabio Capello parla a Tuttosport del mercato della Juventus e si concentra sul sogno di mercato dei bianconeri, ovver Milinkovic-Savic "E' una sorta di Ibrahimovic del centrocampo - ammette l'ex tecnico bianconero -. Se la Juve sacrificasse Pjanic per arrivare a lui lo capirei ma sarebbe meglio rinunciare a un altro pezzo perché con un centrocampo con Can, Milinkovic-Savic e Pjanic sarebbero problemi per tutti. Scambio Icardi-Higuain? I numeri sono per Higuain, l'età per Icardi. Non saprei. Emre Can colpo Champions? Si, perché è un giocatore che pesa nell'economia della squadra."