Fabio Capello, ex tecnico della Juventus e della Roma, ha rilasciato un’intervista a Tuttosport, toccando diversi temi. Tra i tanti, la penalizzazione inflitta ai bianconeri, che ricorda quanto accaduto alla sua Juve poco più di 15 anni fa: "Una incazzatura. Cosa vuole che sia se non questo... Guardi la classifica, poi guardi quello che hai fatto e dici: cosa c’entra, cosa c’entriamo noi? Noi avevamo vinto campionati sul campo, i punti li avevamo fatti sul campo, ma poi…".



SULL’INCHIESTA - "Di tattica e campo sono in grado di risponderle, ma qua si tratta di carte e non mi esprimo. Lasciamo fare ad avvocati e giudici sperando ovviamente che le valutazioni siano corrette".



ROMA-JUVE - Alla domanda sui suoi Roma-Juve, ecco il ricordo del tecnico: "Roma-Juventus… All’Olimpico: quella dei 4 gol giallorossi, con Totti che mima il 4. Ma in assoluto dico Juventus-Roma, da 2-0 al 2-2 con Nakata e Montella. Lì, con due cambi, avendo tolto anche Totti abbiamo vinto la partita".