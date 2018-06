Massimo Carrera, ex giocatore della Juventus e attuale allenatore dello Spartak Mosca, è intervenuto a Tutti Convocati parlando della Coppa del Mondo: "E' un bel Mondiale, stadi all'altezza, sicurezza, sono le condizioni per vedere una bella competizione. Avrei preferito ci fosse l'Italia ma stiamo vedendo ottime squadre con tanti giocatori interessanti. Ci sono pochi fuoriclasse ma squadre ben organizzate. Scetticismo iniziale sulla Russia, ma credo che abbia meritato di stare al Mondiale non perchè li ospita ma perchè è una squadra competitiva. La Russia può essere una delle sorpresa, poi in questi tornei conta anche la fortuna dei sorteggi. E' una buona squadra per me può arrivare ai quarti. Golovin lo conosco bene, è giovane ma può diventare un top-giocatore. Può crescere ancora molto, magari nel campionato italiano".