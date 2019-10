Alessandro Costacurta, ex difensore del Milan analizza la situazione della Juve ai microfoni di Sky Sport: "La Juve è chiamata a vincere. Il Lokomotiv ha sofferto contro il Leverkusen che meritava di vincere ma è solida ed esperta forse anche troppo. Le caratteristiche della Juve la possono mettere in difficoltà, soprattutto i centrali che vanno in difficoltà quando gli avversari giocano in velocità e in spazi stretti. Khedira? Non l'ho visto brillante ma un pò in difficoltà con il Bologna. Dybala? Secondo me in questo momento, vedendo l'importanza delle partite lo vedo avanti. Credo che nelle partite più importanti giocherà lui anche se un giorno forse giocherà con tutti e tre davanti".