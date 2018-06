Ronald De Boer, ex difensore del Barcellona e della Nazionale olandese, ha parlato del futuro di Matthjis de Ligt, giovane obiettivo di mercato della Juventus. Queste le sue parole a Fox Sport sul talento classe '99: "De Ligt vuole andare. Quando club come Barcellona e Real Madrid bussano alla porta di questi ragazzi, è difficile dire di no. Ho parlato con i responsabili del Barcellona e stanno pensando di acquistarlo e lasciarlo in prestito per una stagione".