Dopo la delusione europea e le critiche, Adrien Rabiot riabbraccia la sua Francia per le amichevoli contro Costa d'Avorio e Sudafrica. E il ct francese Didier Deschamps lo difende: "Difficile paragonare i giocatori tra club e nazionale, ma Adrien è polivalente, può esprimersi in ruoli e sistemi diversi, garantendo volume di gioco e tecnica. Non voglio difenderlo o attaccare la Juve, ma ogni giocatore ha un ruolo preferito. Con la Francia ha giocato anche come sta facendo alla Juve negli ultimi tempi, da esterno, oppure in una mediana a due. Poi è chiaro che da mezzala si esprime al meglio perché ha libertà di attaccare la profondità". Il tecnico francese ha poi dato la sua chiave di lettura sulla situazione del centrocampista: "Non so se sia più a suo agio con noi, ma è chiaro che le prestazioni dipendono anche dai giocatori che hai intorno e dal resto della squadra". Un messaggio ai bianconeri?