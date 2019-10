Emre Can, centrocampista della Juventus, è sceso in campo contro l'Argentina con la maglia della Germania per tutti e 90 i minuti di gioco, nel ruolo di centrale di difesa, al fianco di Koch e Sule nella linea a 3 di Low. Dopo la gara, l'ex Liverpool ha parlato della sua esperienza in bianconero, difficile fino a questo momento, vista l'esclusione dalla lista Champions League: "​Certo, al momento non sono felice. Non sto giocando molto al contrario della scorsa stagione, nella quale ho giocato partite importanti facendo bene. Non ho ancora ricevuto la mia occasione, ma credo che l'avrà al mio ritorno. Sono molto grato a Low perché mi ha convocato pur non giocando molto. Mi ha dato una chance, per questo sono felice di essere sceso in campo".