Il giovane gioiello del Valladolid, Ivan Fresneda, parla così: “Big interessate a me? Sono orgoglioso, ma lo dico sempre: sono anche adesso in una grande squadra, il Valladolid. Nella mia testa c’è solo la mia squadra e, in questi giorni, anche la Nazionale“. Sull’esterno destro c’è sempre l’interesse della Juventus.