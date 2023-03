La Juventus cerca nuovi laterali sul mercato: in prima fila ci sono il 22enne svedese Emil Holm dello Spezia (meno costoso dello spagnolo Ivan Fresneda del Valladolid, nel mirino dell'Arsenal) a destra e il 24enne brasiliano Carlos Augusto del Monza sulla sinistra. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, il 23enne italiano Andrea Cambiaso (in prestito al Bologna) potrebbe entrare nei discorsi coi brianzoli o tornare a Torino per restarci.