Cristophe Galtier, allenatore del Psg, ha parlato nel post partita della vittoria contro il Montpellier sul futuro di Leandro Paredes, cercato dalla Juventus: "La situazione di Paredes è molto diversa da quella di Mauro Icardi. Leandro ha molte richieste e non so cosa accadrà da qui alla fine del mercato. So che vuole giocare, ma ha uno stato d'animo tranquillo".