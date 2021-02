Georgina Rodriguez si racconta a SportWeek. La compagna dell'attaccante portoghese della Juventus ha dichiarato: "Cristiano Ronaldo e i bambini sono la mia priorità, lui è la mia ispirazione. E' un super papà. Non cucina, non serve. Lui deve pensare al suo lavoro, al resto penso io. Quando qualcosa in campo non va, non è un raggio di sole. Ma è maturo e sa gestire anche i momenti no. Con lui divido la palestra, ne abbiamo solo una. All'inizio mi vergognavo un po', ora m'ispira e motiva. Ma non sono ossessionata dall'essere magra".



"Detesto le persone cattive, aiutare gli altri mi fa felice. Non sono gelosa, se non della nostra privacy. A Torino siamo felici e ci vogliono bene, con la mascherina... possiamo anche andare a fare la spesa".