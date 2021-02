La coppia, infatti, ha risposto all'appello di una madre alla disperata ricerca di aiuti per sottoporre il figlio, di 7 anni, portoghese, a diversi interventi per sconfiggere il neuroblastoma, un timore che ha origini da cellule del sistema nervoso. Ivana, sorella di Georgina, racconta il tutto su Instagram: "Tomas è già in viaggio per Barcellona per effettuare alcuni test e iniziare la cura del cancro all'ospedale Vall d'Hebron. Grazie Georgina e Cristiano per il vostro aiuto, solidarietà e grande cuore. Grazie infinite per aver aiutato Tomas ad accedere alle cure".