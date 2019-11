Allenatore ad interim, forse solo per una partita. Oggi Luca Gotti ha portato alla vittoria l'Udinese contro il Genoa ma un anno fa era collaboratore tecnico di Sarri al Chelsea: ​"Alla Juve sarei andato volentieri - le sue parole a Sky Sport -, mi sarebbe piaciuto tanto un'esperienza alla Juve. Sembrava tutto indirizzato ma poi Maurizio ha deciso, probabilmente giustamente, di fare questa esperienza apice della sua carriera scegliendo persone che l'hanno accompagnato da anni. Aveva promesso a Martusciello che una volta tornato in Italia sarebbe stato il suo vice e questo l'ho compresa mio malgrado. Mi sarebbe piaciuto andare in un grande club come la Juve, giocare la Champions League, giocare per vincere. Detto questo ho avuto la fortuna di trovare un club che è in Serie A da 25 anni ed è molto avanti dal punto di vista organizzativo. Sono felice di dove sono".