Il papà di Nicolò Fagioli parla così alla Gazzetta dello sport: "Del Piero è stato il primo mito di Nicolò, ma in camera non aveva poster. Dopo Alex, si è innamorato di Paulo Dybala e ha anche avuto la fortuna di conoscere la Joya e di giocare assieme a lui. Hanno un bel feeling, penso che Paulo gli abbia fatto i complimenti l’altra sera dopo il gol al Lecce. Mi sono commosso anche io, come Nicolò, dopo quella bellissima rete. Spero sia soltanto l’inizio, ma già così è un sogno per me che sono tifoso della Juventus. A Nicolò ho detto soltanto una cosa dopo la partita: per un po’ di ore goditi questo gol, te lo sei meritato"