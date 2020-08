Proposto all'Inter, Vitalij Mikolenko è stato oggetto di discussione anche con Juventus e Napoli. Lo rivela uno dei suoi agenti italiani, Stefano Antonelli, a Radio Kiss Kiss Napoli. Queste le sue parole a proposito del terzino sinistro della Dynamo Kiev: "E' un giocatore di primissimo livello, gli addetti ai lavori lo sanno. Lo gestisco in Italia e ne ho parlato anche con Fabio Paratici. Se ha un deterrente è che si tratta di un extracomunitario, però per Spagna, Inghilterra e Italia sarebbe un buon profilo da grandissimo club".



SUL NAPOLI - "Se ho parlato di Mykolenko anche con il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli? Con lui ne parla il mio socio che è Fabio Parisi. Il rapporto con il Napoli è bello, di comuni obiettivi. Il problema è il passaporto. Piace, è normale che piaccia, ma dal punto di vista dei costi e del ruolo da ricoprire può servire altro. Non sto dicendo che non va al Napoli, ma che ad oggi non ci sono questi presupposti".