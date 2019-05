Yvan Le Mèe, agente del terzino sinistro Ferland Mendy del Lione, in un'intervista a Tuttosport parla anche del mercato allenatori: "Allegri al PSG? Per l’immediato direi di no, Tuchel ha rinnovato. Deschamps è innamorato della Juventus come tutti quelli che ci hanno giocato. L’altro giorno ero a Marsiglia assieme a Ravanelli. A Fabrizio brillano gli occhi quando parla dei bianconeri. Però penso che Deschamps, dopo aver vinto il Mondiale anche da allenatore con la Francia, voglia puntare all’Europeo per centrare una straordinaria doppietta anche da ct. Oltretutto ha una nazionale giovane e forte, che può trionfare all’Europeo. Non mi aspetto che Deschamps lasci la Francia prima del 2020 per un top club, poi potrebbe essere un serio candidato per la Juventus. Come lo sarebbe stato Zidane se il Real Madrid non lo avesse richiamato".