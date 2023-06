Schermaglie. Per Fabiano Parisi c'è la Juve in pole position da tempo, forse pure qualcosa di più. Ma a TvPlay ci pensa il suo agente Mario Giuffredi a gettare acqua sul fuoco: "Dire che tra Parisi e la Juventus è cosa fatta sono cose mediatiche buttate li. Che piaccia un giocatore è un conto, fare una trattativa è un altro. Parisi piace alla Juventus ma niente di più in questo momento. Le trattative per Parisi in questo momento sono con altri club e non con la Juventus. Se è con la Lazio di Sarri? Si dice il peccato ma non il peccatore"