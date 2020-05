Nuove dichiarazioni, stessa sostanza: Arthur vuole restare al Barcellona. Dopo le parole di ieri della madre ("Lui è felice al Barcellona"), oggi è un membro dell'entourage a spiegare le volontà del brasiliano: "Vuole restare al 100% al Barcellona, non ha alcuna intenzione di cambiare. Non c'è nulla, non ha alcun motivo di trasferirsi in Italia" riporta ESPN Deportes.