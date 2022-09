Il portiere del Tottenham e della nazionale francese, Hugo Loris, intervistato dall'Equipe ha parlato di Paul Pogba, centrocampista della Juventus: "Sono preoccupato per i piccoli problemi fisici. Avremo bisogno dei nostri migliori giocatori a novembre e spero che si riprendano tutti. Mi auguro non sia niente di grave per Benzema, mentre per Pogba non so niente, ma sappiamo che le sue possibilità di partecipare al Mondiale sono compromesse". Il giocatore della Juve è alle prese con l'infortunio al menisco e si è operato in settimana dopo che la terapia conservativa non è funzionata.