Mircea Lucescu, ex allenatore dello Shakhtar Donetsk, ha parlato ai microfoni di Tuttojuve di Willian, attaccante in scadenza col Chelsea che piace alla Juve: "Sarei molto felice se Willian dovesse scegliere la Juve. Sarebbe stupendo vederlo vestire quella maglia, è da molti anni al Chelsea e forse sarebbe ora di cambiare aria. Il club londinese si innamorò del suo talento quando ci affrontò in Champions. Ma tornando alla domanda, sarei contento proprio come lo sono stato per Douglas Costa. Spero possa restare alla Juventus".