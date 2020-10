Il commissario tecnico della Spagna Luis Enrique ha parlato in conferenza stampa prima della partita contro il Portogallo, soffermandosi sulla sua preferenza tra Cristiano Ronaldo e Messi: "Se guardi vecchi articoli di giornale conosci la mia opinione. Sai già chi è per me il miglior giocatore del mondo. Le sue capacità sono degne di lode”. In precedenza, durante altre conferenze stampa, l’ex tecnico della Roma aveva espresso la sua preferenza per Leo Messi.