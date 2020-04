L'ex difensore del Napoli Christian Maggio torna sullo scudetto perso dal Napoli nel 2018 dopo la trasferta di Firenze: "Quella partita io non l'ho giocata, ma si vedeva che c'era qualcosa di strano sin dai primi minuti, avevamo troppa tensione", le sue parole su Instagram con Sky Sport. E su Sarri: "E' un tecnico maniacale che non lascia nulla al caso, mi ha fatto crescere tanto a livello tattico, pur senza nessun trofeo vinto".



COPPA ITALIA - "Quella Coppa Italia vinta con la Juve è stata la mia emozione più grande, visto che non vincevamo da tempo".