Gigi Maifredi, allenatore della Juventus nel 1990-91, intervistato da TuttoJuve.com parla fra le altre cose anche di Federico Bernardeschi: "E' in possesso di qualità tecniche e fisiche importanti, un po' più di educazione a livello tattico e potrebbe diventare come De Bruyne del City con le dovute proporzioni. Bernardeschi non lo avrei mai lasciato fuori quest'anno".