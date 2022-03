Gigi Maifredi, allenatore della Juventus nel 1990-91, intervistato da TuttoJuve.com, fra le altre cose parla anche della posizione in campo di Matthijs de Ligt: "E' uno di quei giocatori fisici di cui parlavo. Personalmente avrei creato un trio piuttosto particolare: de Ligt vertice basso, Locatelli e Bernardeschi come mezze ali. L'olandese lo avrei visto bene alla Rijkaard, poteva essere quella sorpresa che la Juve doveva cercare. Le soluzioni provate non sono state all'altezza. Per me non è proprio un difensore, per me avrebbe la capacità di giocare davanti alla difesa".