Virale un'intervista ad Anna, la mamma di Fabiano Parisi, nelle ultime ore: "Lui alla Juventus? Questa è una domanda che mi fanno spesso, io me lo auguro ma non c’è ancora nulla di definitivo". D'altronde in famiglia tutti fanno il tifo per il passaggio dall'Empoli alla Juve anche perché suo papà Carmine, scomparso un paio di anni fa, era un grande tifoso bianconero: "Se Fabiano dovesse trasferirsi in bianconero la prima maglietta sarà dedicata a lui", conclude mamma Anna.