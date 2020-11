Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, l'ex portiere Luca Marchegiani ha parlato del difficile inizio di stagione della Juventus: "Forse manca quella cattiveria che ha avuto negli anni scorsi. Solo Danilo era disperato per il gol preso contro la Lazio. Probabilmente, se una squadra trionfa da tanti anni, alla fine perde qualcosa dal punto di vista della fame di vittoria. Io non mi aspettavo tanto di più, secondo me la Juve è questa: una squadra che deve ancora trovare la chiave giusta. Ma non si può togliere a un allenatore il diritto di portare la sua idea di calcio all'interno di una squadra - ha detto riferendosi a Pirlo - soprattutto se è giovane".