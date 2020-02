Paul Parker, ex giocatore del Manchester United, ha parlato al Daily Mail di Paul Pogba, centrocampista francese dei Red Devils che piace alla Juve. "Ha enormi qualità, ma porta troppa negatività in squadra. Vederlo tornare ai suoi livelli mi sembra molto molto difficile. Quando vedi Lukaku segnare senza sosta, è evidente che il suo addio è stata la scelta migliore per lui, stava influenzando tutto lo spogliatoio. L’agente di Pogba dice che la Juve è casa sua. Ha lasciato casa per un pacchetto vacanza, ma è durato troppo a lungo e ora ha nostalgia di casa. Questo è quello che sembra da fuori”.