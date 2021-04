Dopo averlo affrontato e battuto agli ottavi di finale di Champions League, il difensore portoghese Pepe ha parlato di Cristiano Ronaldo, suo amico e compagno di Nazionale_ "Sarebbe molto bello per il campionato portoghese se lui tornasse, vorrei che tornasse in Portogallo. La gente lo critica ma non conosce lo sforzo che serve per fare ogni anno più di 30 gol, è brutale quello che fa. Lui a Torino è felice e in fondo spero possa restare lì, anche perché ha un altro anno di contratto, per continuare a rappresentare il Portogallo all'estero".