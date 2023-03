Miralem Pjanic dice la sua su Nicolò Fagioli. Il regista bosniaco ex Juventus ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "Fagioli a 17 anni si allenava spesso con noi. Era un giovane diverso dagli altri, mai banale con la palla. Ho sempre ammirato Nicolò e non mi sorprende quello che sta facendo quest'anno. Deve continuare a lavorare così e restare umile. Allegri e il suo staff aiuteranno Nicolò a diventare un centrocampista di spessore internazionale, serio. Fagioli è il presente e il futuro dell'Italia. Se lo dice Pirlo... Avevo previsto anche io in tempi non sospetti che Fagioli sarebbe diventato un giocatore da Juve".