In una stagione complicata tra campo e tribunali, in casa Juventus possono consolarsi con i tanti giovani centrocampisti che si sono messi in luce sotto la gestione Allegri e non.ad esempio, stanno facendo all’ombra della Continassa ma non solo:è divenuto un punto fisso del Monza di Palladino, senza dimenticareprima alternativa sempre dei brianzoli eceduto in prestito a gennaio alla Salernitana.- Tra i grandi talenti c’è sicuramente il 22 di Piacenza,dopo il positivo anno in Serie B con la Cremonese. Allegri lo stima molto e ne parlava già così nel 2018: “Noi abbiamo un ragazzo del 2001 che si chiama Fagioli.perché conosce il calcio, i tempi di gioco, come ci si smarca, quando si passa la palla e come la si passa. Veramente, è un piacere vederlo giocare”.Nicolò è destinato a restare a lungo in bianconero. In attesa di una chiamata di Mancini in Nazionale.- Complici i tanti infortuni a centrocampo, Allegri lo ha lanciato già alla prima di Serie A lo scorso 15 agosto. In campionato ha saltato solo 7 partite: per lui un ruolo da trequartista alle spalle della punta.“Si sente bianconero dentro, lui è felice, la società pure così come Allegri. Lo scorso anno alcuni club italiani ed esteri lo hanno visionato, ma lui ha in testa solo la Juve”.- Guardando fuori dalla Continassa quello del 21enne di SegrateCeduto al Monza in prestito ad agosto, è divenuto uno dei punti fissi dei brianzoli di Palladino davanti alla difesa. Scontato un ritorno a Torino in vista del ritiro estivo agli ordini di Allegri,Un futuro da big però, è quasi certo.- Sempre a Monza c’è il classe 2001 messosi in luce(sua una gemma in occasione di Milan-Monza dello scorso ottobre), non gli manca di certo la qualità:Magari per prendere le redini del centrocampo.- Trascinatore del Sudtirol di Bisoli che sta stupendo la B nella prima parte di stagione,con la formula del prestito di riscatto (8 milioni di euro) e controriscatto (10 mln). I piemontesi quindi, non hanno chiuso la porta ad un ritorno come ammesso dallo stesso Allegri: “Lui è stato sfortunato, è un ragazzo caratteriale oltre che bravo a giocare a calcio.