Paul Pogba, centrocampista campione del mondo con la Francia, è ai ferri corti con José Mourinho al Manchester United. In estate si è parlato tanto di un suo trasferimento al Barcellona e alla Juventus, ma alla fine è rimasto ai Red Devils. Eppure le cose nei prossimi mesi possono cambiare.



"CHISSA'..." - Sempre nel mirino della Juve, sempre desiderio del Barça, Pogba parla dal ritiro della Francia, e lascia una porta aperta per il futuro: "Il mio futuro? Attualmente a Manchester, ho un contratto, ci sto giocando, ma chissà cosa succederà nei prossimi mesi...". Prossimi mesi vuol dire gennaio.



RAPPORTO CON MOU - "Rapporto con Mourinho? Abbiamo una relazione normale tra allenatore e giocatore, ma posso assicurare che darà sempre il 100% per lo United, al di là dell'allenatore".