Adrien Rabiot, centrocampista della Juventus, è intervenuto ai microfoni di Dazn dopo la sconfitta in campionato contro la Roma all’Olimpico, decisa dalla rete di Mancini (valsa l’1-0 finale). Il centrocampista francese ha parlato così del suo futuro ancora in bilico, mandando un messaggio importante alla dirigenza bianconera, con cui negli ultimi mesi ha discusso le possibilità di rinnovare il contratto.



RINNOVO - "Se la qualificazione in Champions o no pesa nelle mie decisioni future? Certo, è una competizione importante ma possiamo raggiungerla con l’Europa League o con il campionato. Sì, comunque sarà un punto importante per il futuro"