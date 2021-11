Titolare e a segno nell’8-0 della Francia al Kazakistan, il centrocampista della Juventus Adrien Rabiot punta a lottare per mantenere il posto, come dichiarato a Telefoot: “Come tutti i giocatori, vorrei essere titolare in ogni partita. Questo è un obiettivo. La concorrenza è forte, ma è una cosa positiva, ti aiuta a migliorare”.