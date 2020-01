Il procuratore Mino Raiola ha parlato ai microfoni di Sky Sport, lasciando alcune dichiarazioni sul suo assistito più conteso sul mercato: Paul Pogba. La Juve sogna il ritorno, dopo aver sentito le sue parole: "Tutti sanno che le ambizioni del club non sono state soddisfatte negli ultimi anni, siamo onesti. Se il giocatore e il club non sono felici, ci sono tanti modi per risolvere la questione, ma non ora. Non è il momento di lavorare a ciò che potrebbe succedere in estate. Mi aspetto che i miei giocatori e le mie squadre siano felici, il mio lavoro è soddisfare entrambe le parti. Lui ha bisogno di tornare in forma e di tornare a giocare. Il suo rapporto con lo United? E' buono e professionale, onesto e amichevole. Non ho mai parlato con Solskjaer ma il mio rapporto con Woodward è trasparente".