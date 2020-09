ha parlato in un'intervista a Tuttosport:«Consigli? Non ne ha bisogno. Andrea è stato un campione, sa come ragionano i big e soprattutto conosce perfettamente quello di cui hanno bisogno gli attaccanti per esaltarsi in campo. Pirlo, prima da trequartista e poi da regista, era fenomenale nel servire le punte e di conseguenza parte avvantaggiato con Cristiano. E poi, nonostante quello che si pensi all’esterno, due campioni come Pirlo e Cristiano i problemi li risolvono e non li creano. Sono una coppia di geni del calcio. Sono convinto che Ronaldo si troverà bene come con Zidane. Zizou, come Andrea, da giocatore sapeva esattamente di cosa avevano bisogno le punte e infatti ha gestito alla grande CR7».- «La sorpresa sarà quando Cristiano smetterà di giocare così e di segnare gol favolosi. Fra 300 anni si parlerà ancora di Ronaldo, è unico: ha mantenuto lo stesso livello in squadre diverse, campionati differenti e in Nazionale. Ha 35 anni, ha vinto tutto e più volte. Eppure contro la Roma correva da tutte le parti, non ci stava a perdere, voleva segnare. Quando si pone un obiettivo, lo raggiunge. E conoscendolo bene, sono convinto che lui, oltre allo scudetto, voglia conquistare a tutti i costi la classifica marcatori, che finora gli è sfuggita. E ovviamente la Champions. Mi sembra molto felice. Anche perché se non stai bene in una squadra, di certo non fai delle prestazioni e dei gol come quello di Roma. Per me Cristiano arriverà a 40 anni al top, senza dubbio».- «Bene. Alvaro è uno che si muove tanto e questo sicuramente è di aiuto per Cristiano. Fidatevi di me: tutti sognerebbero di far coppia con il più forte del mondo, anche solo per il vantaggio di avere maggiori spazi. Morata ha già giocato con Ronaldo al Real Madrid e, se non ricordo male, in quell’annata realizzò 20 reti, suo record personale».