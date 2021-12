Karl-Heinz Rummenigge, nel corso della lunga intervista concessa a Tuttosport, parla così di Federico Chiesa: "Con Chiellini e Bonucci è il mio preferito dell'Italia. Federico è diverso da Ribery e Robben, anche se in qualche strappo un po’ ricorda Arjen. Chiesa ha dribbling e tiro. È vero, al Bayern avevamo pensato a lui quando era alla Fiorentina. Adesso io non sono più dirigente, ma credo che come ali siano a posto: Coman, Sané, Gnabry, Musiala".