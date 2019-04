Arrivano novità sul futuro di Gonzalo Higuain. In bilico tra Chelsea e Juventus, il Pipita non sa ancora dove giocherà la prossima stagione. Intervistato dalla Bbc, Maurizio Sarri ha dichiarato: ​"Se Gonzalo sarà qui anche il prossimo anno? Non lo so, non sono il responsabile del mercato e quindi non posso rispondere a queste domande. In teoria sì, rimarrà. Per un attaccante è difficile abituarsi alla Premier League. Suarez al Liverpool nella prima stagione segnò solo tre gol, poi 16 e poi 24. È difficile adattarsi a questo campionato, penso che nella prossima stagione sarà in grado di segnare molto".



SUL PROPRIO FUTURO - "​Voglio restare qui al Chelsea perché la Premier League è un campionato meraviglioso, il livello è molto alto e l'atmosfera negli stadi è davvero fantastica. Sono sicuro che in un paio di stagioni potremo colmare il gap con Manchester City e Liverpool, come ho già fatto in Italia. Quando ero arrivato al Napoli avevamo 24 punti in classifica meno dalla Juventus, nel primo campionato siamo arrivati ​​a -9, nel secondo a -6 e nel terzo a -4. Ovviamente sarebbe meglio poter fare mercato, ma possiamo migliorare senza nuovi acquisti. E' normale avere bisogno di tempo per abituarsi al calcio inglese, ora potrò dare di più ai miei giocatori".