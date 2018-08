Aldo Serena parla a Tuttosport del mercato della Juventus con focus, ovviamente, sull'acquisto di Cristiano Ronaldo: ​"CR7? È stato un colpo per tutta la Serie A, la Juve ha fatto un’operazione molto importante. Il clamore, la forza mediatica e la capacità che ha Cristiano di trovare nuove sfide credo sia una garanzia per la Juve, per fare l’ultimo salto di qualità e vincere la Champions. ​Anti-Juve? Con la campagna acquisti fatta, credo che l’Inter abbia superato per qualità generale Roma e Napoli. La Juventus è una società che ha scavato una distanza notevole dalle altre, l’Inter ha ridotto questa distanza".