Quique Setien, allenatore del Barcellona, parla in conferenza stampa al termine della partita pareggiata 2-2 contro il Celta Vigo di Arthur, centrocampista vicinissimo alla Juve: "Riqui Puig avrà più spazio ora che Arthur è stato promesso alla Juve? Non farei paragoni tra un giocatore e un altro, parliamo di due centrocampisti diversi che apportano alla squadra un contributo differente. Io sono l'allenatore e devo prendere decisioni tecniche, non è facile ma è quello che devo fare. Per qualsiasi calciatore è importante sfruttare ogni occasione che gli capita".